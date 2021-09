Feyenoord wil wedstrijd tegen Heracles uitstellen naar begin december, KNVB werkt nog niet mee

Feyenoord moet op dinsdag 14 september in Israël tegen Maccabi Haifa spelen bij de start van de poulefase van de Conference League. De competitiewedstrijd tegen Heracles staat gepland op zondag 12 september en moet dus verplaatst worden. Feyenoord wil later dit seizoen spelen, de KNVB zou een voorkeur hebben voor zaterdagavond.

,,Wij willen om vele redenen niet op zaterdag spelen en hebben dat aangegeven bij de KNVB. We willen graag de wedstrijd verplaatsen naar een midweekse avond, bijvoorbeeld begin december", zegt een woordvoerder van Feyenoord. ,,Daar zijn vele redenen voor, waar wij ook niks aan kunnen doen. Allereerst is de wedstrijd dus met twee dagen vervroegd. Ook is er sprake van een verlengde interlandperiode door de FIFA, waardoor een belangrijke speler als Luis Sinisterra op zaterdag 12 september nog niet beschikbaar is. Verder zijn er ook tal van andere (basis)spelers van ons nu actief bij diverse nationale elftallen”, laat Feyenoord weten.

,,Verder lijkt verplaatsing ons juist wegens de afgesproken bescherming van Europese clubs, waar vorige week helaas ook al geen uitvoering kon worden gegeven. De uitwedstrijd bij FC Utrecht uit bleef op last van de burgemeester helaas gewoon op 12.15 uur staan. We zien ook niet in waarom dit niet zou kunnen, aangezien de KNVB Ajax al wel toestemming heeft gegeven om de thuiswedstrijd tegen Willem II van zaterdag 4 december te verplaatsen naar een midweekse avond.”

De KNVB laat weten dat Competitiezaken bezig is met een ‘herziening’ van het competitieprogramma, nu bekend is welke clubs Europees voetbal spelen. Zodra alles is afgestemd met clubs, gemeentes en ESPN wordt dit gecommuniceerd. Dat wordt eind deze week of begin volgende week. Dan is er ook meer duidelijk over wanneer Feyenoord - Heracles gespeeld gaat worden.