Feyenoord zes tot acht maanden zonder Sinisterra

De diagnose is gesteld na onderzoek door clubarts Casper van Eijck, vandaag in het Erasmus MC in Rotterdam. Sinisterra viel gisteren kort voor rust uit in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, waar Feyenoord met 3-4 won dankzij ene late goal van de Slowaakse spits Robert Bozenik.

Feyenoord nam Sinisterra in de zomer van 2018 voor een bedrag van 2 miljoen euro over van de Colombiaanse club Once Caldas. In zijn eerste seizoen in Rotterdam kwam Sinisterra tot slechts 48 speelminuten in de eredivisie (verdeeld over vijf invalbeurten) en twee wedstrijden in de KNVB-beker. Dit seizoen speelde Sinisterra al 32 wedstrijden in alle competities, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en acht assists. Van de 22 competitieduels tot nu startte hij 21 keer in de basis.