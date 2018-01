Feyenoord zet zelfstandig beloftenteam op

In tegenstelling tot onder meer Ajax, PSV en AZ heeft Feyenoord geen beloftenteam in de Jupiler League. De regerend kampioen is wel actief in de reservecompetitie met een tweede elftal, maar dat speelde de afgelopen maanden door het drukke programma van de hoofdmacht slechts sporadisch een wedstrijd. Voor spelers die terugkwamen van blessures, zoals Sven van Beek en Kenneth Vermeer, was het zo moeilijk om ritme op te doen.



Feyenoord heft na dit seizoen de selectie van Onder 18 op. Daarvoor in de plaats komt Jong Feyenoord, bestaande uit zestien spelers met een eigen technische en medische staf. ,,In deze opzet kan het beloftenteam wekelijks trainen en wedstrijden spelen en dient het dus als extra ondersteuning voor het eerste elftal'', zegt technisch directeur Martin van Geel.