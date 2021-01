Feyenoord ziet rivalen weglopen: ‘AZ voetbalt makkelijk, wij zwoegen en werken hard’

Door Mikos Gouka



De verwarring na afloop bij Steven Berghuis was misschien wel alleszeggend. De Feyenoord-captain wist voor de camera’s niet meer wat de ruststand was en of zijn ploeg nou wel of niet tweemaal een achterstand had weggewerkt. Blijkbaar had het dynamische spel van AZ nogal wat gedaan met de Rotterdammers. De slotconclusie van de rechtsbuiten was dan wel weer duidelijk. ,,AZ voetbalt makkelijker, wij zwoegen, werken hard’’, zei Berghuis.



Het was een opvallende en zeer terechte conclusie, een week nadat Feyenoord in de Johan Cruijff Arena had laten zien voetballend gelijke tred te kunnen houden met de grote titelfavoriet. AZ bleek veel minder makkelijk vast te zetten dan Ajax, met de handige aanvallers die telkens naar binnen trokken en de rasvoetballer Calvin Stengs daar kort achter. Als Leroy Fer hem losliet, leverde dat zoveel meer problemen op dan een week eerder, toen hij Quincy Promes soms overliet aan Uros Spajic en Marcos Senesi.