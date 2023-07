Feyenoord zo goed als rond met spits Ayase Ueda, die Danilo moet gaan vervangen

PSV wint door goal van Julian Kwaaitaal van FC Augsburg, AZ wint bij Club Brugge

PSV heeft zaterdagmiddag de tweede zege in een week geboekt tijdens het trainingskamp in Oostenrijk. Nadat vorige week het Oostenrijkse Blau-Weiss Linz werd geklopt, ging na FC Augsburg naar huis met een nederlaag. De Eindhovenaren wonnen met 2-1, door goals van Luuk de Jong en Julian Kwaaitaal. De Duitsers waren eerder in de wedstrijd op voorsprong gekomen, na een verdedigende fout bij PSV.