Feyenoord zonder Sinisterra, maar waarschijnlijk mét nieuweling Nelson tegen RKC

Door Mikos Gouka



Gelukkig heeft de trainer oplossingen voor handen. Bryan Linssen verhuist naar de linkerflank en de Belgische huurling Cyriel Dessers zal als centrumspits fungeren tegen RKC. Belangrijker is misschien wel dat de Engelsman Reiss Nelson kan invallen. De huurling van Arsenal is fit en zal tegen RKC ongetwijfeld speelminuten krijgen. ,,Die kans is realistisch’', zegt Slot, die alleen nog niet kan beschikken over Francesco Antonucci, Mark Diemers en Aliou Baldé. Die spelers zijn niet fit genoeg om in actie te komen.