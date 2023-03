Feyenoorder Orkun Kökçü draagt aangepaste band bij One Love-actie: ‘Past beter bij mij’

,,Op deze manier wil ik een bijdrage leveren aan de achterliggende boodschap van deze actie, namelijk een statement tegen racisme en discriminatie,” zo zegt de aanvoerder van Feyenoord. ,,De tekst op onze aanvoerdersband, die ik ook zondag weer met trots zal dragen, dekt voor mij beter de lading en past bovendien beter bij mij.” Gisteren liet Kökçü al weten dat hij de One Love-band, net als bij de eerdere actie in oktober, niet zal dragen.

Feyenoord geeft de boodschap achter de One Love-actie van aankomend weekend wederom te zullen ondersteunen. De club zegt het belangrijk te vinden zich uit te spreken tegen discriminatie en racisme, waar de komende speelronde in het Nederlandse voetbal aandacht voor wordt gevraagd. Feyenoord zal volgens eigen zeggen op diverse manieren uiting geven aan het verspreiden van die boodschap.

Zo vraagt de club via zijn digitale kanalen aandacht voor het onderwerp en draagt trainer Arne Slot tijdens de uitwedstrijd tegen Ajax het One Love-speldje. Orkun Kökçü draagt tijdens de Klassieker dus een aangepaste aanvoerdersband met de tekst ‘Respect voor iedereen’.

Ook reserve-aanvoerder Gernot Trauner steunt het initiatief van harte. ,,Wij voetballers hebben het platform om ons uit te spreken tegen racisme en discriminatie van welke vorm dan ook”, zegt Trauner. ,,Ik vind het belangrijk dat we dat ook blijven doen. De voetbalkleedkamer is een mooi voorbeeld van hoe mensen met verschillende achtergronden samen kunnen leven en zelfs een hecht team kunnen vormen. Dat willen we graag uitdragen.”