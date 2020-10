Feyenoorder Spajic: ‘Tadic is mijn vriend, maar in januari niet’

Door Mikos Gouka



Uros Spajic glimlacht. Natuurlijk sprak de verdediger van Feyenoord sinds zijn komst naar de eredivisie met Dusan Tadic, zijn landgenoot en aanvoerder van aartsrivaal Ajax. Wat zei Tadic eigenlijk over de stap die zijn landgenoot vorige maand zette van Krasnodar naar Rotterdam? ,,Ik sprak hem pas nadat ik al medisch was gekeurd’’, vertelt Spajic. ,,Dus ik heb hem niet om advies gevraagd. Ik ken Tadic goed van de nationale ploeg van Servië, ik kan het prima met hem vinden. Maar ik ken de rivaliteit tussen Feyenoord en Ajax. Een beetje zoals Rode Ster Belgrado en Partizan Belgrado. Tadic is mijn vriend, maar straks als we in januari tegen elkaar spelen niet. Op het veld is dat gewoon anders.’’