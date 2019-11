Feyenoords opdracht in Groningen: winnen én extreme terugval voorkomen

Door Mikos Gouka



Feyenoord mag simpelweg niet meer terugvallen naar het niveau zoals het team dat liet zien in Sittard tegen Fortuna (4-2), of eerder in Emmen, waar het als een kip zonder kop rondliep en tegentreffer na tegentreffer incasseerde (3-3). Dick Advocaat wilde zijn huisstijl toepassen bij zijn nieuwe club: ‘vanuit de controle spelen en van daaruit toeslaan’. Maar dat blijkt vooralsnog geen eenvoudige klus. Uit tegen VVV en zeker thuis tegen RKC leed Feyenoord te vaak balverlies in simpele situaties, terwijl dat tegen Young Boys in Europees verband (1-1) nog veel erger was. ,,Niet alles was slecht, dat zeker niet. Maar dat aspect moet wel veel en veel beter’’, zegt Advocaat daarover.