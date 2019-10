Fiasco dreigt voor Oranje Onder-17 na nieuwe domper

Oranje Onder-17 heeft nu nog een waterkansje om de groepsfase te overleven. In het laatste duel speelt Europees kampioen Oranje later deze week tegen de VS. Onder-17, dat een langer verblijf in Brazilië niet meer in eigen hand heeft, eindigde het duel in Estádio Estadual Kléber José de Andrade in Cariacica met tien man na een rode kaart voor Melayro Bogarde in de slotfase.