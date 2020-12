FIFA beloont Wiegman met prestigieuze prijs voor succes Oranje Leeuwinnen

Sarina Wiegman is door wereldvoetbalbond FIFA uitgeroepen tot Trainer van het Jaar in het vrouwenvoetbal. De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen troefde Emma Hayes (Chelsea) en Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon) af.

Voor Wiegman is het na 2017 de tweede keer dat ze wordt verkozen tot beste trainer ter wereld in het vrouwenvoetbal. De huidige bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal vertrekt volgend jaar naar Engeland, waar ze bondscoach wordt. De Olympische Spelen in Tokio worden het laatste kunstje van Wiegman in dienst van de KNVB.

Wiegman was voor de vierde keer genomineerd door de FIFA. In 2020 imponeerde ze met de Oranje Leeuwinnen in de EK-kwalificatie door alle tien de wedstrijden te winnen, met een doelsaldo van 48 doelpunten voor en drie tegen. Zo kwalificeerde Oranje zich glansrijk voor het EK 2022.

,,Je moet bescheiden blijven en zorgen dat je altijd goed voorbereid bent. Dit jaar heeft ons flexibel leren omgaan met moeilijke omstandigheden”, liet Wiegman in een eerste reactie weten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bronze Speler van het Jaar

Lucy Bronze is verkozen tot Speler van het Jaar in het vrouwenvoetbal. De 29-jarige Engelse maakte het afgelopen seizoen veel indruk bij haar club Manchester City en de nationale ploeg van Engeland, waar ze als zeer aanvallend ingestelde rechtsback een van de steunpilaren is.