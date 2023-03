FIFA steunt oproep Thijs Slegers: ‘Overweeg bloed- of stamceldonor te worden’

Met video Arne Slot niet verrast door keuzes Ronald Koeman: ‘Als je bij een topclub goed presteert kom je in beeld’

Drie spelers van Feyenoord mogen dromen van een debuut in Oranje. Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer en Quilindschy Hartman zitten volgens trainer Arne Slot terecht in de voorselectie. Wie bij een topclub of koploper presteert, komt in beeld.