Filmpje Van Persie geeft winnend Emmen extra zetje: 'Wil je een winnaar zijn of een loser?’

Emmen speelde goed en gaf Zwolle nauwelijks het geloof dat er iets te halen viel op de Oude Meerdijk. Via huurling Luka Adzic kwam de thuisploeg op voorsprong, maar moest het niet veel later een tegentreffer (Bram van Polen) incasseren. De Leeuw zette echter vlak voor rust de 2-1 op het bord. Nadat Jari Vlak de 3-1 had gemaakt, leek de winst binnen. Yuta Nakayama zorgde er in de absolute slotfase echter voor dat Zwolle nog mocht dromen van een punt. Met veel kunst- en vliegwerk bleef het bij 3-2.



Caner Cavlan, de linksback van Emmen, had zijn ploeggenoten eerder in de week een filmpje laten zien van Robin van Persie. ,,Het ging over een gesprek dat Van Persie met zijn zoontje had”, vertelde Cavlan bij ESPN. ,,Zijn zoontje was teleurgesteld nadat hij een wedstrijd op de bank had gezeten, maar Van Persie zei tegen hem: wil je een loser zijn of een winnaar? Je moet altijd naar jezelf kijken en niet naar de trainer of naar anderen wijzen. Dat heb ik de jongens meegegeven in de kleedkamer. Ik weet niet of het daardoor komt, maar we hebben hier wel enorm hard voor geknokt.”



,,Het was wel verdiend, al werd het op het einde nog even billen knijpen. Dan denk je wel: het zal toch niet nog gelijk eindigen?“, zei De Leeuw na afloop voor de camera van ESPN. Wekelijks werd RBC Roosendaal bij de negatieve reeks van Emmen betrokken. De club uit Roosendaal degradeerde in 2005 uit de eredivisie met slechts 9 punten uit 34 wedstrijden en is veruit de slechtste eredivisieploeg ooit. Met nog 11 wedstrijden te gaan heeft Emmen nu hetzelfde puntenaantal, maar kunnen ze het niet meer slechter doen dan de RBC'ers. ,,Nu kan die RBC-kaart eindelijk weg. Het was voor ons echt de aller-, aller-, allerlaatste kans om nog enigszins uitzicht op lijfsbehoud te houden.”

Goed spel

Emmen speelde mooi voetbal en absoluut geen vechtvoetbal. ,,We hebben goed gevoetbald. We speelden vandaag lekker en daarom vind ik ook dat we verdiend hebben gewonnen. Ze hebben weliswaar twee keer gescoord uit vrije trappen, maar verder hebben ze niet heel veel gecreëerd", doelt De Leeuw op PEC Zwolle. ,,Wij zitten in een fase dat we individuele kwaliteiten nodig hebben om ons over een dood punt heen te tillen. Dan hebben we iemand als Luka Adzic nodig die dan zo'n actie en goal maakt.”



,,We zijn heel blij en opgelucht. We hebben nog een lange weg te gaan, maar dit is echt heerlijk. Na 23 wedstrijden eindelijk een keer winnen voelt echt fantastisch.”

,,Dit geeft een heel goed en voldaan gevoel”, zei trainer Dick Lukkien na de zege op PEC Zwolle. ,,Zeker omdat we met onze eigen manier van voetballen dikverdiend hebben gewonnen. Menigeen had ons al afgeschreven, maar we zijn nu met één been opgestaan. We leven nog.”

De laatste zege van Emmen dateerde van 7 maart vorig jaar. Dit seizoen stond de club uit Drenthe na 22 speelrondes nog altijd op nul overwinningen. ,,We hebben heel veel wedstrijden gespeeld waarin het net niet mee zat”, aldus Lukkien. ,,Dat we kunnen voetballen, dat is wel duidelijk. Maar ergens zijn we het kwijtgeraakt. We hebben de bodem aangeraakt, maar zijn nu weer opgekrabbeld. Nu moeten we terugkomen.” Met 9 punten staat Emmen onderaan, maar het verschil met Willem II is teruggebracht tot 4 punten.

