Finn Stokkers redt diep in blessuretijd punt voor Go Ahead Eagles tegen Heerenveen

Go Ahead Eagles heeft op de valreep een thuisnederlaag tegen SC Heerenveen afgewend. In de 93ste minuut mocht de Adelaarshorst de gelijkmaker van Finn Stokkers vieren: 1-1.

De wedstrijd in Deventer betekende de terugkeer van Heerenveen-trainer Kees van Wonderen en doelman Andries Noppert op het oude nest. Met hun nieuwe ploeg draaien zij solide mee in de subtop van de eredivisie, alleen werd er in de eerste negen duels nog wat weinig gescoord. Enkel in wedstrijden die de Friezen daadwerkelijk wisten te winnen, vonden ze ook het net. Nummer 14 Go Ahead was voor vanavond inmiddels ruim een maand ongeslagen.

De eerste helft was er in een uitverkochte Adelaarshorst geen om over naar huis te schrijven en geen van beide ploegen verdiende het dan ook om te scoren. Arbiter Dennis Higler vond dat Bobby Adekanye wel erg gemakkelijk ging liggen en trok de gele kaart, verder was er aan beide kanten van het veld weinig te beleven. Totdat Heerenveen-middenvelder Tibor Halilovic vlak voor rust voor een zeldzaam stukje vuurwerk zorgde met een harde knal op de paal: 0-0.

Volledig scherm Thom Haye met de 1-1. © ANP Na rust kwam er meer pit in de wedstrijd, resulterend in de eerste goal van de avond. Go Ahead-keeper Jeffrey de Lange was uit positie na een eerdere redding en had vervolgens geen antwoord meer op de lage knal van Thom Haye. Die scoorde na ruim vier jaar weer eens een doelpunt in de eredivisie. Nog een opvallende statistiek: al zijn laatste zeven competitietreffers maakte Haye van buiten het zestienmetergebied.

Go Ahead heeft geen goed record wanneer het een openingstreffer incasseert in de eredivisie en ook vandaag leek daar geen verandering in te komen. Tot de Adelaarshorst iets meer dan tien minuten voor tijd in juichen uitbarste. Invaller Sylla Sow schoot de bal achter Noppert en dacht de 1-1 te hebben gemaakt, maar de assistent-scheidsrechter had vlak daarvoor buitenspel gesignaleerd van een ploeggenoot.

Wat volgde was een vurig slotoffensief waarbij Go Ahead nadrukkelijk op de deur bleef kloppen. Uiteindelijk leverde die late opleving dan toch de gelijkmaker op. Noppert kreeg de bal niet weg en van dichtbij tekende een andere invaller, Finn Stokkers, voor de 1-1. Zo bleef de thuisploeg al voor de vijfde wedstrijd op rij ongeslagen, terwijl Heerenveen vooral zal voelen dat het twee punten heeft laten liggen in Deventer.

Volledig scherm Andries Noppert redde Heerenveen meermaals. © ANP

