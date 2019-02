Fledderus wil oude tijden laten herleven bij FC Groningen

Door Sander de Vries



,,Als ik aan FC Groningen denk dan denk ik aan de wedstrijden in bomvol stadion”, zei Fledderus, die voor vijf jaar tekende. ,,Aan de Europese wedstrijden die we hebben gespeeld, maar ook aan de wedstrijden in de play-offs. We gaan er alles aan doen om die tijden te laten herleven.”



Fledderus, die op 1 april begint aan zijn klus in Groningen, sprak van een erg lastige keuze om Heracles te verlaten. ,,Het is een enorm dubbel gevoel”, zei Fledderus. ,,Ik zat bij Heracles uitstekend op mijn plek en werkte heel fijn samen met de mensen daar. Aan de andere kant heeft Groningen voor mij een bijzondere plek in mijn leven. Ik vond het een enorme eer toen de selectiecommissie mij benaderde, mijn hart sloeg gelijk over. Bovendien komt mijn vrouw uit deze omgeving. Zij is mijn hele carrière achter me aan gereisd. Het is mooi dat zij nu dichter bij haar familie is.”