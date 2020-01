Fortes wil nú al naar Sparta, maar Excelsior laat hem niet gaan

Wat al een tijdje in de lucht hing, werd vandaag officieel. Jeffry Fortes maakt de overstap van eerste divisionist Excelsior naar eredivisionist Sparta. Vandaag legden de Spangenaren hem formeel voor één seizoen vast. Hoewel het contract pas op 1 juli van dit jaar ingaat, is Fortes vastbesloten dat hij per direct van Rotterdam-Oost naar Rotterdam-West wil verhuizen.

,,Jeffry heeft er zijn zinnen op gezet om nu al naar Sparta te gaan. Hij wil zo snel mogelijk aansluiten bij zijn nieuwe club’’, stelt zijn zaakwaarnemer Greg Gorré. Volgens laatstgenoemde is de Excelsior-leiding op de hoogte van de wens van de verdediger, die op Woudestein tot de belangrijkste spelers behoort. Om die reden ziet Excelsior hem liever niet nu al naar Sparta verkassen.

,,Wij gaan met Excelsior voor directe promotie naar de eredivisie’’, zegt directeur Ferry de Haan. ,,Om die reden willen we Jeffry niet nu al laten gaan. Onze primaire reactie is dus ‘nee’. Dit hebben we Sparta en ook de zaakwaarnemer van Jeffry laten weten. We zullen deze maand wel zien hoe de zaak zich verder ontwikkelt. Wanneer hij per direct zou willen vertrekken, moet daar natuurlijk iets tegenover staan.’’

De breuk lijkt onvermijdelijk. Fortes, die afgelopen zomer al dichtbij een overgang was naar Het Kasteel, is namelijk helder in zijn standpunt. Wat hem betreft heeft hij zijn laatste wedstrijd voor Excelsior gespeeld. ,,Dat standpunt zal Jeffry vandaag ook aan de mensen van Excelsior laten weten’’, zegt Gorré. ,,We snappen heel goed dat Jeffry voor Excelsior een belangrijke speler is, maar we hopen ook dat ze met ons mee willen denken. Jeffry wil dolgraag naar Sparta.’’

Voor Sparta zou de onmiddellijke komst van Fortes zeer welkom zijn. In een formele reactie stelde Henk van Stee, technisch manager van Sparta, eerder al over de elfvoudig international van Kaapverdië: ,,Jeffry is een absolute winnaar met ruim tweehonderd competitiewedstrijden ervaring waarvan de meerderheid in de Eredivisie. Hij kan op meerdere posities in de verdediging uit de voeten en kan eventueel ook controlerend op het middenveld spelen.’’