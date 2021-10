Fortuna dankt Cox en VAR voor verrassende overwinning op Cambuur

Door Dennis van Bergen



Fortuna Sittard – Cambuur naderde de zeventigste minuut toen de Limburgse supporters hun ongenoegen niet meer konden verkroppen. Dik een uur lang hadden ze gekeken naar iets wat in de verte nog niet op voetbal leek. En nu, met nog een klein kwart te gaan, uitten ze hun ongenoegen met een striemend fluitconcert. Het hielp. Het duel, dat alleen in delen van de tweede helft het aanzien enigszins waard was, kreeg in de slotfase de door de fans gehoopte ontknoping.

George Cox tekende in de 87ste minuut voor de winnende treffer namens de thuisclub, die kort daarna nog ontsnapte toen Mitchell Paulissen in buitenspelpositie scoorde. ,,Wat een avond, heel goed”, zei Cox na afloop. ,,Dit hadden we nodig.”

Er zijn van die typische samenvatting-wedstrijden. Ofwel: duels waarin weinig verheffends gebeurde, maar waarvan toch nog een tamelijk vermakelijke compilatie van kan worden gemaakt. Wat betreft Fortuna – Cambuur wordt zelfs dat nog een pittige kluif. In een wedstrijd die gekenmerkt werd door voorzichtigheid en onvermogen van twee kanten, weinig opwindends voor beide doelen. In de eerste 45 minuten vielen helemaal geen serieuze doelpogingen van een van beide teams te noteren.

Het dit seizoen zo sterk gestarte Cambuur leek het op voorhand wel best te vinden, een punt behalen in de uitwedstrijd tegen Fortuna. Die gedachtegang vertaalde zich in een afwachtend optreden namens de ploeg van Henk de Jong. De zo moeizaam begonnen Limburgers daarentegen leken bevangen door de druk. Al hadden Mats Seuntjens (inzet gekeerd door Cambuur-doelman Sonny Stevens) en Zian Flemming (kopbal) pech dat zij geen doel troffen. Namens Cambuur was verdediger Erik Schouten op zijn beurt tweemaal dichtbij de openingstreffer via kopballen.

Een doelpunt leek er eenvoudigweg niet in te zitten in de weinig amusante ontmoeting. Totdat Cox in de slotminuten dus alsnog een gaatje vond in de Friese defensie. Zijn treffer werd door de Limburgse fans gevierd alsof de landstitel was behaald. Al brak het zweet ze daarna nog wel even uit toen Paulissen, Limburger in Friese dienst, de gelijkmaker leek aan te tekenen. Hij stond echter buitenspel.

Na een eerste helft waarin beide ploegen nauwelijks tot kansen kwamen, begon de tweede helft met aanvallen over en weer. Een kopbal van Erik Schouten landde op de lat, al zat doelman Yanick van Osch er ook goed bij. Cambuur-doelman Sonny Stevens redde goed op een kopbal van Zian Flemming, Van Osch opnieuw op een kopbal van Schouten.

Door slordig spel creëerden beide ploegen weinig meer in de slotfase, totdat Cox, vrijgelaten door Issa Kallon, op een voorzet van Tesfaldet Tekie kon binnenkoppen. Invaller Mitchel Paulissen leek Cambuur nog op 1-1 te brengen, maar Roberts Uldrikis, die de voorzet doorkopte, stond volgens de VAR nipt buitenspel.

