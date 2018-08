Fortuna - FC Utrecht gaat dit weekend 'gewoon' door

nabeschouwing Soeverein PSV heeft geen kind aan BATE en plaatst zich voor Champions League

29 augustus PSV heeft zich voor de zestiende keer geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. In eigen huis had de ploeg van trainer Mark van Bommel woensdag geen kind aan BATE Borisov, dat blij mocht zijn dat het bij 3-0 bleef. Daarmee werd het over twee duels 6-2 voor PSV.