Fortuna geeft na fraaie goal debutant Oguzhan Özyakup winst nog uit handen bij NEC

Met een geweldige uithaal waarmee hij Oranje-doelman Jasper Cillessen verraste, maakte Oguzhan Özyakup indruk bij zijn debuut voor Fortuna Sittard. Genoeg voor de eerste driepunter was het niet voor de hekkensluiter, want ver in blessuretijd tekende Pedro Marques voor de dik verdiende gelijkmaker.

De in Zaandam geboren 43-voudig international van Turkije stond amper tien minuten in het veld toen hij het maar eens van afstand probeerde. Veel kansen had Fortuna, waar Burkak Yilmaz de aanvoerdersband van de gepasseerde Mats Seuntjens had overgenomen, nog niet gehad.

De voormalig speler van Besiktas, Feyenoord en Arsenal liet meteen zien waarom Fortuna hem zo graag wilde hebben. Zijn schot in de kruising liet Cillessen kansloos. Het was zijn tweede eredivisiegoal, want Özyakup scoorde op 1 februari 2020 ook bij zijn debuut voor Feyenoord tegen Emmen (3-0).

Het fraaie doelpunt van Özyakup was overigens zwaar tegen de verhouding in. NEC was voor rust heer en meester en creëerde onder aanvoering van Oussama Tannane kans op kans. Uit een vrije trap bood de spelbepaler van de Nijmegenaren zowel Mikkel Duelund als Landry Dimata een prima kans, maar beide spelers kopten recht op Fortuna-doelman Ivor Pandur. En Elayis Tavsan had te veel tijd nodig toen hij door Tannane vrij voor het doel werd gezet.

Aan de andere kant hield Jasper Cillessen zijn doel op knappe wijze schoon toen Burak Yilmaz mocht aanleggen voor een vrije trap. Het was een van de weinige keren dat de ploeg van interim-coach Dominique Vergoossen in aanvallend opzicht van zich liet horen.

Seuntjens mocht in de rust alsnog zijn trainingspak uittrekken, maar ook in de tweede helft was NEC de bovenliggende partij. Ivan Márquez kreeg nog de beste kans om te scoren, maar ook hij vond na zijn goed gemikt kopbal Pandur op zijn weg.

Na de treffer van Özyakup joeg NEC met man en macht op de gelijkmaker. Dat lukte uiteindelijk diep in blessuretijd. Nadat Fortuna-invaller Dogan Erdogan zijn tweede gele kaart had gekregen, kreeg de thuisclub dankzij invaller Pedro Marques in de 95ste minuut loon naar werken.

