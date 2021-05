Fortuna maakt gehakt van FC Twente en mag dromen van play-offs

Door Leon ten Voorde



Zo langzamerhand moet elke FC Twente-supporter smachten naar het einde van het seizoen. De cijfers van 2021 zijn ontluisterend en niets wijst er op dat dit elftal nog ergens in het donker de resetknop gaat vinden. Trainer Ron Jans heeft lange tijd het goede gevoel gepredikt, maar na de afstraffing bij Fortuna is alle houvast wel zo’n beetje verdwenen. FC Twente liet het allemaal maar gebeuren in de tweede helft en mocht blij zijn dat Fortuna de ene na de andere kans miste. De ploeg van Jans hield open huis en dwong aanvallend niets af en zo gaat het al tijden. De fut is er uit, met een desastreuze serie als gevolg.

Gedwongen door personele problemen koos trainer Ron Jans in Sittard voor een laatste linie met de in de basis debuterende Nathan Markelo als rechtsback, Tyronne Ebuehi en Dario Dumic vormden het centrum en Gijs Smal was de linkervleugelverdediger. Omdat Wout Brama volgens de medische staf maar 45 minuten kon spelen begon hij op de bank. Jans koos er voor om de routinier ‘te bewaren’ voor het tweede gedeelte van de wedstrijd. Ook Luka Ilic stond niet in de basis. Al na 35 minuten gaf Jans het tweetal het sein dat ze moesten warmlopen. De reden was dat FC Twente op dat moment met 1-0 achterstond. En, omdat er zoals verwacht helemaal niets van enige creativiteit kwam van het middenveld.

Fortuna was al in de derde minuut voor het eerst gevaarlijk, nadat doelman Joël Drommel een hoekschop matig verwerkte. Het schot van Lisandro Semedo werd door Ebuehi ternauwernood gekeerd. FC Twente liet na een kwartier spelen voor het eerst van zich horen. Na een vlotte aanval kreeg Danilo net niet genoeg vaart achter de bal. Niet veel later redde Drommel geweldig op een inzet van dichtbij van Emil Hansson. Dat had al de 1-0 moeten zijn. Die viel in de 25ste minuut alsnog en dat mocht Dumic zich aanrekenen. De centrale verdediger verkeek zich totaal op een diepe bal van achteruit. Dumic was man en bal kwijt, waarna Semedo Fortuna doeltreffend uithaalde.

Goal afgekeurd

Dumic leek alsnog zijn fout weg te poetsen, maar zijn doeltreffende kopbal uit een vrije trap van Smal vond geen genade bij de grensrechter. Het was met het blote oog niet waarneembaar, maar nadat alle lijntjes waren getrokken ging de VAR mee met dit besluit. Jans kon niet anders dan ingrijpen in de rust. Hij haalde Bosch en Ramiz Zerrouki naar de kant en bracht met Brama en Ilic de logische vervangers. Net als in de eerste helft ging het na de aftrap bijna meteen weer mis voor de Tukkers. Dit keer gebeurde dat na een foutieve breedtepass van Markelo. Zian Flemming liet die opgelegde kans onbenut, en dat was voor een groot deel de verdienste van Drommel.

Uitgerekend Brama was de schlemiel bij de 2-0 na iets meer dan een uur spelen. Zijn arm hing niet naast het lichaam bij het schot van Semedo, waarna de VAR scheidsrechter Gerrets naar de kant haalde. De bal ging op de stip en dat buitenkansje liet Mats Seuntjes zich niet afpakken. Daarmee was de lijdensweg nog niet ten einde, want het zoveelste balverlies leidde ook nog de 3-0 in van Semedo. De ontevredenheid van Jans werd in de eindfase duidelijk zichtbaar toen hij de enige drie routiniers, die vanaf het begin speelden - Dumic, Menig en Luciano Narsingh - wisselde voor de drie jonkies Mees Hilgers, Daan Rots en Thijs van Leeuwen. Het was een krachtig signaal van de oefenmeester, die de komende week al zijn verbale kwaliteiten nodig zal hebben om dit elftal voor de derby tegen Heracles nog aan de praat te krijgen.

