Fortuna moet titelrace voortzetten zonder smaakmakers

Dianessy is er het ergste aan toe, hij blijkt een kruisband in een knie te hebben gescheurd. Voor de 21-jarige Fransman is het seizoen al voorbij. Dianessy was een vaste waarde in het Limburgse elftal en maakte al elf doelpunten in de Jupiler League.

Spits Vidigal voerde tegen Almere met een hattrick zijn totaal op naar tien treffers. De Portugees scoorde drie keer in 26 minuten tijd, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Hij blijkt zijn enkelbanden verrekt te hebben. Nader onderzoek moet uitwijzen wanneer Vidigal weer kan voetballen.