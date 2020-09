Fortuna Sittard durft hardop te dromen

Fortuna Sittard wil dit seizoen gaan strijden voor een plek in het zogenoemde linkerrijtje van de eredivisie. Dat is althans het vurige voornemen van Kevin Hofland, nu eindelijk officieel hoofdtrainer van de Limburgse club. Hopen dat je in de eredivisie blijft, is, zegt de coach, niets voor hem. ,,Vrijblijvend gelul is het, hopen dat je erin blijft. Gelóóf liever ergens in, neem niet genoegen met hoe het altijd al is geweest. Daarmee geef je, vind ik, een verkeerd signaal af aan je spelers.”