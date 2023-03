Fortuna Sittard roept Julio Velázquez weer op het matje na wangedrag

Fortuna ging eerder al in gesprek met de 41-jarige Spanjaard over zijn gedrag langs het veld. Velázquez werd enkele weken geleden in de verloren uitwedstrijd tegen RKC (3-1) met twee gele kaarten naar de tribune gestuurd door scheidsrechter Bas Nijhuis. Het leverde hem automatisch een schorsing van één wedstrijd op.

,,Ik begrijp de frustratie van Velázquez, want die goal had ook afgekeurd moeten worden’’, zegt technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna tegen ESPN. ,.,Maar dit gedrag is niet de manier hoe je het graag ziet. Het is een punt van aandacht. Hij zit vol in zijn woede en frustratie. Daar vinden we wat van als club. Dit is niet onze norm. We gaan zijn gedrag intern bespreken. Dit is iets wat wij niet goedkeuren. Zijn voorbeeldfunctie ligt onder een vergrootglas, dit gedrag leidt af van waar je mee bezig bent. Hij doet zichzelf tekort. Maar hij doet ons als club ook tekort.’’