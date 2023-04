Fortuna Sittard verrast door afscheidsbrief Burak Yilmaz op Instagram: ‘Er zit wat irritatie bij hem’

Bij Fortuna Sittard is met verbazing gereageerd op het bericht van Burak Yilmaz. De 37-jarige spits uit Antalya hintte vanavond in een bericht op Instagram op een per direct afscheid bij de Limburgse club. ,,We weten ook niet precies waar dit vandaan komt”, stelt technisch directeur Sjoerd Ars.

Stapt Burak Yilmaz per direct op bij Fortuna Sittard? Die indruk wekte de Turkse goalgetter vanavond met het bericht dat hij op zijn Instagram Stories postte. ,,Beste supporters, het was een genoegen om voor jullie te spelen. Ik hoop op betere en succesvollere jaren", schreef Yilmaz.



Enige uren daarvoor had hij nog negentig minuten gespeeld in de met 3-1 gewonnen wedstrijd van zijn club tegen FC Groningen, waarin hij wel geregeld werd uitgefloten door een deel van zijn eigen supporters. Yilmaz kwam afgelopen zomer transfervrij over van Lille en staat nu op negen goals in 26 duels voor Fortuna, waarvan zes uit strafschoppen. Fortuna Sittard staat elfde en doet nog mee om play-offs om Europees voetbal, met slechts drie punten minder dan nummer acht RKC Waalwijk.

,,We weten zelf ook niet precies wat Burak bedoelt met dit bericht”, stelt technisch directeur Sjoerd Ars van Fortuna Sittard. ,,Ik heb Burak na de wedstrijd tegen FC Groningen nog gesproken en toen heeft hij hierover niets gezegd. In die zin zijn we verrast over wat hij nu op social media heeft geplaatst.”

Volledig scherm Burak Yilmaz. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Ars zegt echter wel een vermoeden te hebben waar de frustratie van Yilmaz vandaan komt. ,,Het heeft voor ons gevoel te maken met de wisselwerking met het publiek”, zegt hij. ,,Daar zit bij Burak wat irritatie. Hij zit na wedstrijden altijd hoog in zijn emoties. Maar blijkbaar zijn die emoties nu hoger dan normaal.”

Hoewel Yilmaz de indruk wekt dat hij per direct afscheid neemt van Fortuna Sittard, stelt Ars dat hij de Turk morgen gewoon op de training verwacht. ,,Daar ga ik wel vanuit, ja. En dan gaan we met hem in gesprek om te kijken wat Burak precies bedoelt met zijn boodschap. Het is voor ons nu allemaal wat moeilijk in te schatten, aangezien ik hem nog niet persoonlijk gesproken heb.”

Berichten dat Yilmaz een slechte verstandhouding zou hebben met Fortuna-trainer Julio Velázquez doet Ars in elk geval af als onzin. ,,Dan zou ik die geluiden wel gehoord hebben. En dat is niet het geval.”

