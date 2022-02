Fortuna Sittard verrast FC Groningen en boekt tweede zege op rij

Fortuna Sittard heeft in Groningen uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie. Een goal in de slotfase van Dimitros Siovas bleek genoeg voor de zege. FC Groningen liet juist na het gat met nummer acht SC Cambuur te verkleinen.

Door Frank Molema



Na de zeges op Vitesse en Go Ahead Eagles kon FC Groningen voorzichtig weer omhoog kijken. Gezien het programma de rest van deze maand (PEC Zwolle-uit, Willem II-thuis) leefde zelfs de hoop dat de noorderlingen na deze serie weer helemaal meedoen om de play-offs om Europees voetbal. Belangrijk is dan eerst wel dat Fortuna Sittard wordt verslagen, ook een ploeg dat vertrouwen tankte dankzij een driepunter tegen SC Heerenveen.

Maar in de Euroborg kregen FC Groningen en Fortuna de handen van het publiek maar niet op elkaar. De thuisploeg brak zo nu en dan door over links via Bjorn Meijer, maar creëerde zo alleen maar een beetje dreiging. Ook Fortuna was aanvallend machteloos, waardoor de wedstrijd saai voortkabbelde richting de rust. Alleen een volley van Mats Seuntjens op slag van rust zorgde nog voor iets van opwinding.

Volledig scherm Een duel bij FC Groningen - Fortuna Sittard. © ANP

In het eerste kwartier na rust kwam het duel meer los, met aan Groningen-zijde enkele gevaarlijke momenten van de man in vorm Jørgen Strand Larsen. De Limburgse gasten zetten daar een schot van Zian Flemming tegenover die voorlangs ging. Net als Strand Larsen vond Flemming vorige week twee keer het net, maar beide aanvallers maakten in de Euroborg geen indruk.

Vanuit het niets werd het duel in de slotfase op zijn kop gezet. Invaller Cyril Ngonge ging in zijn eigen strafschopgebied bij het uitverdedigen in de fout, waarna de bal plots voor de voeten viel van Dimitros Siovas. De Griekse verdediger raakte het leer niet eens heel goed, maar het was genoeg om van dicht bij doelman Peter Leeuwenburg te verslaan. In de slotfase kreeg Ngonge de kans op eerherstel; hij vond in blessuretijd alleen doelman Yanick van Osch op zijn weg.

Volledig scherm Dimitros Siovas(l) na zijn goal met Deroy Duarte. © ANP

Voor het matige spelende Groningen waren de druiven extra zuur omdat nummer acht SC Cambuur onderuit ging tegen PEC Zwolle, waardoor het gat met de Leeuwarders niet wordt verkleind (blijft vijf punten).

Fortuna deed in de strijd tegen degradatie uitstekende zaken en heeft de aansluiting hervonden met nummer 15 Willem II. Dat verschil is nog twee punten. Het was sowieso een mooie avond voor Fortuna. In 1987 wonnen de Limburgers voor het laatst in Groningen.

Volledig scherm Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee. © Pro Shots / Ron Jonker

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

