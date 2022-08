Fortuna Sittard zet trainer Sjors Ultee al na drie duels op straat: ‘Pijnlijk zo vroeg in het seizoen’

Ultee nam eind 2020 het roer over de van de ontslagen Kevin Hofland. De 35-jarige Utrechter werd in zijn eerste seizoen elfde met Fortuna. Vorig seizoen ging het een stuk moeizamer. Fortuna moest vechten tegen degradatie en speelde zich pas op de laatste speeldag veilig door te winnen bij NEC.

,,Het is pijnlijk om zo vroeg in het seizoen al deze moeilijke beslissing te moeten nemen,” zegt technisch manager Sjoerd Ars op de website van Fortuna. ,,Sjors heeft aangetoond een bekwame hoofdtrainer te zijn. We maken deze keuze niet enkel op basis van de laatste drie wedstrijden. We zien onvoldoende progressie in de ontwikkelingen van het team op verschillende vlakken. Daarin ontstond een groeiend verschil van inzicht waardoor wij dit besluit noodzakelijk achten in het belang van de club.”