Fortuna-trainer biedt excuses aan na ‘ontploffing’ tegen FC Twente: ‘Ik ben niet trots op mijn gedrag’

In de ogen van de 41-jarige Spanjaard lag dat aan de aanloop naar de tweede goal, zo zei hij voor de camera van ESPN: ,,Er is een regel dat de bal stil moet liggen bij een vrije trap. En bij die vrije trap voor de tweede goal van FC Twente beweegt de bal nog. Deze goal had nooit geteld mogen worden.” Later zei Velazquez nog eens dat het “100 procent geen goal” was. ,,Het is ongelofelijk. Ik verloor de controle over mijn emoties. Het is moeilijk om de focus te bewaren na zo'n situatie.”

De 0-2 kwam op naam van Manfred Ugalde, die even later ook de 0-3 aan liet tekenen. Václav Cerny was verantwoordelijk voor de openingstreffer en zo gaf Fortuna in 10 minuten drie doelpunten weg. ,,We speelden normaal in de eerste helft", vond Velazquez. ,,Er waren kansen voor beide ploegen. We misten wat geluk, maar op zich was het prima. In de tweede helft begonnen we op dezelfde manier, maar in tien gekke minuten gaven we het weg.”