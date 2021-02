Fortuna zet na winst op Sparta een reuzenstap op weg naar lijfsbehoud

Dennis van Bergen



Tom Beugelsdijk deed nog maar eens waar hij al jaren in gespecialiseerd is, in de slotfase van Sparta-Fortuna Sittard. Ofwel: de zaag erin zetten. De schreeuw van zijn opponent, Zian Flemming, moet tot in Schiedam te horen zijn geweest.

Saai was het toch al niet, zaterdagmiddag op Het Kasteel, waar het winterzonnetje zich voelbaar liet gelden. Er gebeurde van alles tijdens het duel der middenmoters, negentig minuten aan een stuk. Dan weer was er ophef voor het ene doel, dan weer aan de overkant. En een enkele keer, zoals in de eerste helft, eiste scheidsrechter Martin van den Kerkhof een hoofdrol voor zich op door een vermeende handsbal van Sparta-verdediger Dirk Abels in het strafschopgebied op basis van VAR-beelden weg te wuiven.



Bekijk hier de samenvatting van Sparta - Fortuna Sittard (Premium).

Als één aspect tot uiting kwam in Rotterdam-west, was het wel dat het kleine verschil tussen beide ploegen op de ranglijst een realistisch beeld geeft van de krachtsverhoudingen. Althans, voor rust. De ploeg van Henk Fraser presenteerde zich toen als wat avontuurlijker. Onder anderen Abdou Harroui (afstandsschot), Lennart Thy (van dichtbij over) en Laros Duarte (fraaie vrije trap uit het doel geranseld door Fortuna-keeper Yanick van Osch) kwamen tot mogelijkheden namens Sparta. Aan de andere kant voorkwam doelman Maduka Okoye, zoals wel vaker, dat de Spangenaren al vroeg een doelpunt moesten incasseren. Oog in oog met Lisandro Semedo hield de Nigeriaanse Duitser het hoofd koel.

In die zin vatte de 1-1 ruststand, tot stand gekomen na treffers van diezelfde Semedo en later Danzell Gravenberch, de eerste helft aardig samen.

Volledig scherm Danzell Gravenberch maakte op zijn verjaardag de 1-1. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Na de pauze kwam Sparta daarentegen nauwelijks nog tot gevaar tegen Fortuna, dat via Sebastian Polter al vroeg de leiding nam. De spits rondde prima voorwerk van Mats Seuntjens af. Dat de ploeg van Fraser verdedigend kwetsbaar was bleek ook later toen Semedo de kans naliet om de beslissing te forceren namens de Limburgers. Een op een met Sparta-keeper Okoye schoot hij naast.

Het enige dat de thuisclub hier tegenover kon stellen was een kans voor invaller Reda Kharchouch, die daar geen raad mee wist. Gevolg: Fortuna is met 28 punten nagenoeg veilig, Sparta moet na de 1-2 nederlaag nog vol aan de bak.

Fortuna evenaart record Door de 1-2 zege won Fortuna alweer zijn vierde uitduel op rij. Het team van Sjors Ultee evenaart daardoor het clubrecord van vier opeenvolgende uitoverwinningen op het hoogste niveau uit juni-september 1987 én oktober-december 1988.

Volledig scherm Dankzij de nederlaag is het gat tussen de nummer 12 Sparta en de nummer 11 Fortuna Sittard 5 punten. © Pro Shots / Mischa Keemink

