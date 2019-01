Foto's: eredivisieclubs zwoegen in de zon

Vechtjas Sadílek houdt bij PSV ‘de voetjes’ op de grond

10:21 Michal Sadílek kwam op zijn veertiende voor een stage binnen bij PSV en wist het zeker. ,,Dit is een club waar ik heel lang wil spelen, dacht ik toen al”, zegt hij in het spelershotel van PSV in Doha. ,,Ik was bij meerdere clubs op stage geweest, maar het voelde voor mij als de perfecte stap. Hier kon ik me op de goede manier ontwikkelen.”