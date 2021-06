Fotoserie | Lachende Arne Slot bij eerste training Feyenoord

FC Den Bosch is Kakhi Jordania kwart miljoen schuldig

9 juni FC Den Bosch moet zijn voormalige Georgische investeerder 241.349 euro terugbetalen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag besloten. De rechtbank heeft ook bepaald dat Jordania nog een schadevergoeding aan de profclub moet betalen. Hoeveel dat is, wordt later nog besloten.