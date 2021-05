Fotoserie | Oranje arriveert in Portugal voor trainingskamp richting EK

Oranje speelt komende woensdag in Portugal een oefenwedstrijd tegen Schotland (20.45 uur). Vervolgens zal het Nederlands elftal op 5 juni terugkeren in Nederland, waarna op 6 juni de uitzwaaiwedstrijd richting het EK wordt gespeeld. Er wordt dan in de Grolsch Veste gespeeld tegen Georgië (18.00 uur). Er zijn 7500 welkom in het stadion van FC Twente.



Op 13 juni (21.00 uur) begint voor Oranje het EK. In Groep C wordt dan de eerste wedstrijd tegen Oekraïne gespeeld. Op donderdag 17 juni (21.00 uur) en maandag 21 juni (18.00 uur) wachten de volgende groepswedstrijden tegen respectievelijk Oostenrijk en Noord-Macedonië.