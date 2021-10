Fraaie knal Köhlert voorkomt thuisnederlaag Willem II tegen Fortuna

Willem II is eigen huis niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Fortuna. De Tilburgers legden een goede eerste helft op de mat, maar moesten in het tweede bedrijf meer van de bezoekers uit Limburg duchten.

Willem II en Fortuna begonnen aan de wedstrijd, net nadat Jordens Peters afscheid had genomen van het Tilburgse publiek. De gestopte clubicoon zag vervolgens een rommelige beginfase, want zowel Willem II als Fortuna kon maar met moeite de bal in bezit houden. Het was de ploeg van Fred Grim die na een minuut of tien eindelijk wat grip op het duel kreeg, met als gevolg een aantal kansjes van de thuisploeg.

Die kansjes werden vervolgens kansen. Eerst kreeg Max Svensson een nagenoeg niet te missen kans en nog geen minuut later lag de bal er aan de andere kant bijna in. Uit het niets kreeg Fortuna-aanvaller Mats Seuntjens een gigakans in de schoot geworpen, na geschutter achterin de Willem II-defensie. Seuntjens ging alleen op doelman Timon Wellenreuther af, maar de Duitser maakte zijn doel goed klein en pakte het schot van de aanvaller knap en hield zo Willem II op de been.

In het vervolg van de eerste helft had Willem II het iniatief en moest Fortuna vooral tegenhouden. De ploeg van Grim voetbalde bij vlagen aardig en kregen ook steeds meer kansen. Op slag van rust was Willem II het dichtst bij de openingstreffer: een schot van jubilaris Pol Llonch - die zijn 100ste wedstrijd voor Willem II speelde - spatte uiteen op de lat, maar dichterbij dan dat kwamen de Tilburgers niet in het eerste bedrijf.

Niet wakker

Direct na rust waren de rollen omgedraaid. Willem II leek niet wakker aan de tweede helft te beginnen, wat resulteerden in meerdere kansen voor de bezoekers uit Limburg. Na 54 minuten kwam Fortuna niet geheel verrassend, op basis van de tweede helft, op voorsprong.



Een steekpass op de in buitenspelpositie verkerende Seuntjens rolde door achter de verdediging van Willem II. Verdediger Jensen liet de bal vervolgens ook rollen, niet wetende dat invaller Tijjani Noslin nog achter hem liep. Noslin kon zo vrij af op doelman Wellenreuther en faalde niet in de afronding: 0-1.

Wake-up call

Die goal bleek de wake-up call die Willem II nodig had, want direct daarna nam de Tilburgse ploeg het heft weer in handen. En na een uur spelen stond het alweer gelijk. Een mooie combinatie aan de linkerkant, waar Svensson met een goede lob Köhlert wist te bereiken, trof doel nadat de Duitse gelegenheidslinksback knap raak schot in de verre hoek: 1-1.

Willem II leek daarna door te pakken, maar moest na een minuut of 70 ook veel tegenhouden. Wellenreuther mag ook vandaag weer bedankt worden, want de Duitser redde zijn ploeg meerdere malen. Echt dichtbij de overwinning kwamen beide ploegen verder niet meer, waarna er na iets meer dan 90 minuten een logische 1-1 op het scorebord stond.

