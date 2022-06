Frank Arnesen aast op langer verblijf Arne Slot: Feyenoord wil contract openbreken

Arne Slot ligt nog tot de zomer van 2024 vast bij Feyenoord, maar de Rotterdamse club is er veel aan gelegen dat contract zo snel mogelijk open te breken en te verlengen. De trainer staat er na één jaar in de Kuip bijzonder goed op en technisch directeur Frank Arnesen hoopt Slot over te kunnen halen om veel langer in Rotterdam-Zuid te blijven.

De Deense technisch directeur wil niet veel kwijt over het feit dat Feyenoord in onderhandeling is met het management van Slot om de trainer een nieuw contract te laten tekenen. ,,Maar het klopt dat we daarmee bezig zijn’’, zegt Arnesen.



Feyenoord weet dat er kapers op de kust liggen, die Slot best weg zouden willen halen uit de Kuip. Een trainer die een club die doorgaans geen enkele rol meer speelt in Europa naar de finale van de Conference League loodst, staat in de schijnwerpers en dat is bij Slot ook het geval.

Dessers weg

De succesvolle periode van Cyriel Dessers bij Feyenoord komt tot een einde. De Rotterdamse club heeft besloten om de optie op de goaltjesdief niet te lichten. Dessers gaat daarom terug naar RC Genk.

De trainer is razend populair bij de achterban. Maar Slot weet ook dat er een nieuwe fase voor Feyenoord is aangebroken. Toen de trainer afgelopen zomer in Rotterdam begon, waren de verwachtingen niet al te hoog. Zonder aanvoerder en topscorer Steven Berghuis en na een uiterst moeizaam seizoen was het eigenlijk al voldoende als Slot aantrekkelijk voetbal zou spelen en spelers zou gaan ontwikkelen. Niemand had in gedachten dat Feyenoord op een haar na een Europese beker zou winnen.

Guus Til

Slot moest in Tirana na de 1-0 nederlaag tegen AS Roma bijna lachen als er werd gesteld dat Feyenoord met de finaleplaats een voorschot zou hebben genomen voor meer successen in Europa. De trainer zal het hoe dan ook moeten stellen zonder Cyriel Dessers, die niet meer terugkeert. Aanvaller en club kwamen er uiteindelijk niet uit. Slot rekent ook op een vertrek van de andere huurlingen Reiss Nelson en Guus Til. Bryan Linssen, de vervanger van Dessers, heeft zijn koffers al gepakt om zijn loopbaan elders voort te zetten.

Volledig scherm Tyrell Malacia. © ANP

En als Feyenoord erin slaagt één van de drie steunpilaren Orkun Kökçü, Luis Sinisterra en Tyrell Malacia te behouden, zou dat al verrassend zijn. Het trio staat hoog genoteerd bij meerdere clubs in Europa. En nu Marcos Senesi zich eindelijk echt Argentijns international mag noemen, lijkt een transfer een logisch vervolg. Sevilla zou al zijdelings hebben geïnformeerd naar de Argentijn, nu Diego Carlos naar Aston Villa is overgestapt.

Van de ploeg die de finale haalde lijken alleen keeper Justin Bijlow, verdedigers Gernot Trauner en Lutsharel Geertruida en middenvelder Fredrik Aursnes, alsmede wisselspeler Jens Toornstra te blijven. Slot zal hopen dat de Zweed Patrik Walemark zich zo zal ontwikkelen dat hij basisspeler kan worden, terwijl ook Alireza Jahanbakhsh aan boord blijft. Een vertrek van Marcus Pedersen, die gevolgd wordt door clubs uit Italië, wordt zeker niet uitgesloten.

Volledig scherm Jorrit Hendrix.. © Pro Shots / Stanley Gontha

Ramon Hendriks (FC Utrecht) en Philippe Sandler (transfervrij) zijn al vertrokken. Jorrit Hendrix, die voor anderhalf jaar was gehuurd van Spartak Moskou en normaliter nog een jaar in de Kuip blijft, lijkt ook na de zomer niet in aanmerking te komen voor veel meer dan wat invalbeurten. Ook Cole Bassett is voorlopig nog lang niet toe aan een basisplek in Rotterdam.

Het vertrek van de 25-jarige Sandler is eigenlijk exemplarisch voor de situatie van Feyenoord. De technisch vaardige verdediger liet op het trainingsveld zien voetballend moeiteloos mee te kunnen bij Feyenoord, maar de clubleiding durfde het desondanks niet aan om de optie te lichten om economische en fysieke redenen. Of de speler komend seizoen een moordend schema van drie wedstrijden in acht dagen aankan, blijft immers de grote vraag. En voor een club met nog altijd weinig geld op de bank is de investering op salarisgebied in zo’n speler dan simpelweg nog steeds een te groot risico.

Volledig scherm Philippe Sandler. © Pro Shots / Erik Pasman

Ook op keepersgebied staan er veranderingen op stapel. Feyenoord zoekt achter de onaantastbare Bijlow een nieuwe ervaren tweede doelman en dat zou betekenen dat Ofir Marciano een plek zakt in de hiërarchie en als derde keeper verder moet. De jonge keeper Tein Troost (20) zou weleens te horen kunnen gaan krijgen dat hij moet vertrekken, terwijl er voor Thijs Jansen (20) een club wordt gezocht waar hij de broodnodige ervaring kan gaan opdoen.

Toezeggingen

Als Slot op 27 juni start met de trainingen, doet hij dat met een fors aantal jeugdspelers. Dat is vooralsnog niet bepaald uit weelde, maar vooral bittere noodzaak. Alle internationals krijgen immers langer vrij om voldoende op adem te kunnen komen na een lang seizoen. Dat zijn er sinds Slot aan het roer staat overigens heel veel, maar welke van die spelers hij straks nog terugziet in de Kuip, is zeer de vraag.

De transfersommen die mogelijk binnenkomen omdat er flink verkocht zal worden zijn bijzonder welkom, maar Slot weet ook dat hij maar een bescheiden deel mag aanwenden om zijn ploeg weer op sterkte te brengen. Al zal hij tijdens de onderhandelingen die nu gaande zijn vast proberen op dat vlak iets meer toezeggingen voor elkaar te krijgen.