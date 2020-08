Frank Arnesen: ‘Dick Advocaat zet ons op een positieve manier onder druk’

Schmidt is zelfverze­kerd over de plannen van PSV

24 augustus Roger Schmidt was dit weekend allerminst van slag na een magere exercitie van PSV in het Philips Stadion, tegen Eintracht Frankfurt (2-1 verlies). Hij was zelf tevreden over de voortgang en warmt zich ogenschijnlijk aan de aankomende transfers en de lichtpuntjes in zijn groep.