Frank Arnesen: ‘Er staat straks weer een prima Feyenoord’

Door Mikos Gouka



Het leek allemaal niet zo moeilijk om Feyenoord in de steigers te zetten. De contracten van Leroy Fer en Eric Botteghin verlengen en kijken naar één of twee betaalbare middenvelders en een extra linkerspits. De praktijk blijkt anders.



Frank Arnesen: ,,We zijn er nog steeds heilig van overtuigd dat er straks een prima Feyenoord staat als de competitie weer begint. Het is duidelijk dat er geen geld is om spelers te kopen, zoals bij zoveel clubs het geval is. We misten Bryan Linssen, maar oké, dat kan gebeuren.’’



Een transfervrije speler van ­Vitesse. Die is niet haalbaar voor Feyenoord?

,,We hebben Bryan een prima aanbieding gedaan, maar hij kon elders gewoon veel meer verdienen. Ik neem hem niets kwalijk, we wilden hem echt graag vastleggen. Maar het is niet zo dat als wij een speler een aanbieding doen en hij tekent niet meteen, dat we er dan nog een forse smak geld bij kunnen leggen. In die situatie zitten we helemaal niet.’’