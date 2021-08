Frank Arnesen is twee dagen voor de transferdeadline nog lang niet klaar bij Feyenoord

Feyenoord ziet huur van Uni­ted-ta­lent Amad Diallo toch afketsen

29 augustus Feyenoord had de Ivoriaan Amad Diallo nagenoeg binnen, maar de de 19-jarige aanvaller komt toch niet naar de Kuip, zegt technisch directeur Frank Arnesen. Diallo is in het weekeinde geblesseerd geraakt en dat zet een streep door de overgang naar Feyenoord.