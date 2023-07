Frank de Boer klaar met druk en stress: ‘Ik wil niet meer lijden om te leiden’

Voetbalpod­cast | ‘Het is zomer bij Feyenoord, terwijl de regen met bakken uit de lucht komt’

Over een week start het nieuwe voetbalseizoen in Nederland. Feyenoord en PSV spelen dan om de Johan Cruijff Schaal. Ondertussen probeert FC Twente de groepsfase van de Conference League te halen en dromen de Nederlandse vrouwen van WK succes. In de AD ZomerVoetbalpodcast maakt presentator Etienne Verhoeff een rondje langs de velden.