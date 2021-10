Frans Adelaar ziet SteDoCo nooit in de buurt van een stunt komen tegen FC Utrecht

De loting was natuurlijk schitterend voor Adelaar, voormalig speler en trainer van FC Utrecht. Tegenover ESPN vertelde Adelaar dat hij het al aanvoelde toen SteDoCo uit de koker kwam bij de loting: dat een koppeling aan Utrecht zou volgen. In de wetenschap dat er elk jaar wel ergens een bekersprookje plaatsvindt, was SteDoCo - Utrecht zo’n wedstrijd om in de gaten te houden.

Maar Utrecht kwam nooit in gevaar in Hoornaar. René Hake had er ook niet voor gekozen om met een volledige B-ploeg te gaan spelen. Enkele spelers kregen rust na afgelopen weekend en Willem Janssen bijvoorbeeld werd gespaard vanwege het kunstgras van SteDoCo. Opvallend was dat de afwezige Tasos Douvikas in de spits niet werd vervangen door Adrián Dalmau, maar door Remco Balk.

Diezelfde Balk zorgde met een frommeldoelpunt uit een hoekschop voor de 0-1. Nog voor rust maakt Othmane Boussaid het mooiste doelpunt van de wedstrijd, met links in de verre kruising. Vlak na de pauze kreeg SteDoCo het momentje waar het op wachtte, na slordig balverlies van Benaissa Benamar, maar Vincent Verheul schoot oog in oog met doelman Maarten Paes naast. Daarna scoorden Adam Maher (na een goede een-twee), Moussa Sylla (in de rebound) en Sander van de Streek nog en daarmee maakte Utrecht aan alle illusies van Adelaar een einde.