Fraser ergert zich aan ‘onzinnige beweringen’ analisten

,,We kunnen niet voorbij gaan aan de internationale verhoudingen”, stelt de trainer. ,,Ja, ik heb de overtuiging gemist tegen Nice. En daardoor is niet álle energie in de wedstrijd gestoken. Maar we praten hier wel over Nice, dat gewoon in de sterkste opstelling speelt. Dan is er een duidelijk kwaliteitsverschil.”



,,Dit is een realitycheck voor het Nederlandse voetbal. Het verwachtingspatroon in Nederland is veel te vaak gebaseerd op het verre verleden. Op dit moment is het voor Nederlandse clubs aanhaken en versneld leren. Dat is confronterend, maar wel de realiteit.”