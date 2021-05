Fraser maakt indruk met Sparta, maar topclubs staan niet in de rij: ‘Misschien een etiket dat aan me kleeft’

Door Dennis van Bergen



Het hart van Henk Fraser maakte een sprongetje, zondagavond, bij terugkomst op Het Kasteel. Honderden Sparta-aanhangers onthaalden de ploeg, die zich na een 1-2 zege op Heerenveen had geplaatst voor de play-offs. ,,Marokkanen, Surinamers en Nederlanders die uitgelaten met Sparta-sjaals zwaaiden”, zegt de coach. ,,‘Dít is Sparta, dít is Rotterdam-West’, dacht ik, toen ik vanuit de bus naar buiten keek. Deze club verbindt zoveel mensen. Prachtig.”