Fraser: Oppassen dat we niet doorslaan in racisme-verhaal

Door Dennis van Bergen

Nadat zondagmiddag het eerste fluitsignaal heeft geklonken op Het Kasteel, houden de spelers van Sparta en Vitesse de benen een minuut lang stil tijdens de onderlinge wedstrijd. Dit vanwege de actie tegen racisme, die de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie, in samenwerking met de 34 betaald voetbalclubs, KNVB, Coaches Betaald Voetbal en spelersvakbond VVCS, zijn gestart.

Coach Henk Fraser van de Rotterdamse club noemt het ‘een mooi initiatief’. Al plaatst hij wel een kanttekening bij de actie. ,,Begrijp me niet verkeerd”, zegt hij. ,,Racisme hoort niet en we moeten ten koste van alles proberen te voorkomen dat het gebeurt. Alleen heb ik wel een beetje het gevoel dat het een hype is, dat hele racisme-verhaal. Dat is ook de reden dat ik me er tot dusver niet over heb uitgelaten, ondanks de ontelbare verzoeken die binnen zijn gekomen. En weet je waarom? Nu hoor ik politici al roepen dat degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan racisme nauwelijks aan te pakken zijn. Ik maak me dus geen illusies dat dit over een paar weken anders is. Ik denk dat die hele hype dan weer verstomd is.”

Ook Fraser kon afgelopen week niet heen om de discussies die in de voetballerij woedden over racisme. Onder anderen Dries Boussatta, oud-prof, liet zijn stem horen. Bij DWDD stelde hij het volgende: ,,Het begint al als het gaat om leidende posities. Alle trainers in het betaald voetbal zijn blanke Nederlanders. Er zijn zat trainers met Surinaamse, Marokkaanse of Turkse roots. Maar die krijgen blijkbaar de kans niet. En datzelfde geldt voor de bestuursposities in het betaald voetbal. En maar blijven beweren dat er geen probleem is. Het enige lichtpuntje is de scheidsrechter, die een statement durfde te maken.”

Quote Ik weet niet of het daadwerke­lijk feiten zijn dat donkere trainers minder kansen krijgen. Henk Fraser

Fraser stelt op zijn beurt dat hij anders tegen de zaken aan kijkt. ,,We moeten oppassen dat we niet te ver doorslaan in het racisme-verhaal”, zegt hij. ,,Ik baseer me graag op feiten. En ik weet niet of het daadwerkelijk feiten zijn dat donkere trainers minder kansen krijgen. Ik denk dat je dit pas kunt stellen als dit onomstotelijk vaststaat. Kijk, als de trainersklassen bij de KNVB in Zeist nou voor de helft uit blanke trainers bestaan en voor de andere helft uit donkere en zwarte trainers zouden dán beduidend minder aan de bak komen, dan is het een ander verhaal. Dan kun je met termen als ‘racisme’ aan komen. Ik vind dat nu wat te gevaarlijk. Totdat het tegendeel bewezen wordt geloof ik erin dat goede trainers aan de bak komen, ongeacht ze nu wit of zwart zijn.”

De Sparta-coach stelt bovendien dat ‘we’ moeten oppassen dat alles in één adem met racisme genoemd wordt. Hij doelt onder meer op de FC Den Bosch-supporter die op social media aanvankelijk werd beticht van het maken van de Hitler-groet, maar over wie het Openbaar Ministerie inmiddels heeft gezegd dat het een wegwerpgebaar was. Fraser: ,,Nogmaals: bewezen racisme moet uitgebannen worden, maar laten we niet te ver doorslaan met elkaar. Hou het bij de feiten.”

