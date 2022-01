Fraser rekent op begrip Sparta-directie ondanks dramatische uitgangspositie: ‘Ik ben trainer, geen magiër’

Natuurlijk, het seizoen is nog redelijk lang. En ja, wonderen bestaan. Maar de kans dat Sparta komend seizoen in de eredivisie speelt, lijkt te verwaarlozen. Illustratief was de wedstrijd van gisteren, tegen een niet eens geweldig FC Utrecht. De Spangenaren verloren met 0-3, nadat ze 90 minuten lang tureluurs waren getikt. De vraag is welke truc Henk Fraser nog kan uithalen om zijn elftal aan de praat te krijgen. ,,We willen beter, we kunnen beter en we móeten beter”, houdt de coach de moed erin.

Volledig scherm © foto: Carla Vos

Wanhoop. Onkunde. Machteloosheid. Genoeg stickers die te plakken zijn op Sparta. Wie kan dit team, zo fors verbouwd met de komst van Joeri de Kamps, Adrian Dalmau en Younes Namli, uit het drijfzand trekken? Arno Verschueren, die over twee weken zijn debuut kan maken wanneer tegen Feyenoord de competitie hervat wordt? Het lijkt wat al te veel gevraagd voor de van nature dienstbare Belg. Vragen, vragen, vragen, kortom.

Wat vaststaat: De Kamps is vooralsnog niet de speler die Sparta beter maakt. Eerder slechter. De middenvelder kende tegen FC Utrecht een waardeloos debuut, treffend omlijst met zijn fout voorafgaand aan de 0-1 van Anastasios Douvikas. Het zou oneerlijk zijn om de Amsterdammer meteen maar af te schrijven. Feit is wel dat hij domweg ritme lijkt te missen. In die zin is het opmerkelijk dat aanvoerder Adil Auassar moest sneuvelen ten faveure van hem. De ervaren captain speelt heus weleens een mindere wedstrijd, maar zakt nooit zo door de ondergrens als De Kamps.

Pijnlijk

Dalmau? Pijnlijk was het hoe hij tegen zijn voormalige club niet eenmaal in kansrijke positie kwam. Namli, zo hoopvol begonnen tegen Cambuur, kon op zijn beurt nooit zijn bewezen klasse tonen. ,,Die jongens gaan ons zeker beter maken”, is Fraser stellig. ,,Alleen kun je niet verwachten dat ze er een, twee, drie staan na een lange periode waarin ze weinig hebben gevoetbald. Maar dat is nu eenmaal het gevolg van de situatie waarin we zitten. We moeten herstelwerkzaamheden verrichten. Dat vergt tijd.”

Volledig scherm Supporters van Sparta buiten Het Kasteel © foto: Carla Vos

Interessant wordt het om te zien hoe de directie hier tegenaan kijkt. Houden algemeen directeur Manfred Laros en technische baas Gerard Nijkamp het vertrouwen in hun hoofdtrainer, zoals laatstgenoemde expliciet aangaf? Of zullen ze, door paniek gedreven wellicht, tot een andere beslissing komen? Fraser zegt zich er niet druk om te maken. ,,Het is heel simpel”, stelt de man die jaren achtereen louter succes kende in Spangen. ,,Het liefst was ik het seizoen gestart met een volwaardige selectie. De club heeft hierin alleen andere keuzes gemaakt, net als in het seizoen dat meneer Advocaat hier halverwege kwam. En zo lang dat gebeurt, blijf je als Sparta in de situatie dat je met wat pech zomaar onderin de eredivisie kunt staan. Ik ga ervan uit dat men in de directie begrijpt dat ik geen wonderen kan verrichten in korte tijd. Ik ben trainer, geen magiër.”

Bekijk hier al onze voetbalvideo’s: