Fraser twijfelt over toekomst na vertrek Van Stee bij Sparta: ‘Emotionele dag voor mij’

Sparta neemt afscheid van technisch directeur Henk van Stee. Dat heeft de Rotterdamse club vandaag officieel bekend gemaakt. De breuk hing al enige weken in de lucht. De oud-middenvelder verkeerde in onmin met algemeen directeur Manfred Laros. Door de situatie is ook de positie van trainer Henk Fraser onzeker geworden. ,,Het is een emotionele dag voor mij”, aldus Fraser, die ook assistent is van bondscoach Louis van Gaal bij Oranje.

Door Dennis van Bergen



Van Stee meldde zich vorige week maandag ziek bij Sparta. Dit gebeurde nadat hij in aanvaring was gekomen met Laros. Die stoorde zich al langere tijd aan het gedrag van de td. Van Stee op zijn beurt had al maanden het gevoel dat hij met zachte hand Het Kasteel werd uitgewerkt door Laros. Hij zou te lastig zijn, te loslippig, te onzorgvuldig met het noemen van bedragen in de media.

Het leidde tot een onwerkbare situatie tussen Van Stee en Laros. Op Het Kasteel kwam het tot een kampenstrijd, waarbij beide directeuren zich gesteund wisten door een groepje volgelingen. Bekend is dat Van Stee en hoofdtrainer Henk Fraser bondgenoten van elkaar waren. Anderzijds kon hij vanuit de jeugdopleiding niet op het volledige vertrouwen rekenen. Aanleiding hiervoor vormde de opmerkingen van Van Stee dat hij wilde snoeien in de kraamkamer van de Rotterdamse club. Enige maanden terug vertrok hoofd-opleidingen Dolf Roks nog omdat het niet boterde tussen hem en Van Stee. Laatstgenoemde was niet tevreden over het werk dat de Zeeuw afleverde. Volgens Van Stee leverde hij te weinig talenten af aan het eerste elftal.

Volledig scherm Manfred Laros (l) en Henk van Stee. © ANP

Afgelopen week zat het bestuur bij elkaar om over de gespannen situatie in Spangen te praten. Maar de relatie bleek niet meer te redden. De club die er sportief gezien beroerd voor staat, snakt naar rust en duidelijkheid. Dat gaat ten koste van Van Stee, die de afgelopen jaren miljoenen aan transfergelden binnenhaalde voor Sparta en nagenoeg al zijn doelstellingen behaalde.

Onduidelijk is nog wie Van Stee gaat opvolgen. Onduidelijk ook is wat Fraser gaat doen. Hij stelde onlangs het volgende: ,,Als Van Stee gaat ontstaat er voor mij wel een dilemma, ja. Dan moet ik mezelf afvragen: is mijn loyaliteit naar Henk net zo groot als die naar de spelersgroep?

Door de gebeurtenissen bij Sparta is ook bij trainer Fraser de twijfel toegeslagen. ,,Henk heeft veel voor mij betekend bij Sparta. Het is een emotionele dag voor mij. Hoe ik nu ga handelen, daar ben ik nog niet uit. Ik wil eerst met Henk spreken, dan met de spelersgroep en dan met algemeen directeur Laros. Ik zal dan in het belang van Sparta een beslissing nemen.”

Volledig scherm Henk van See. © Pro Shots

,,De club heeft behoefte aan rust en duidelijkheid‘’ zo laat Sparta op de eigen site weten. ,,De focus van iedereen bij Sparta Rotterdam moet gericht zijn op sportieve prestaties. Met de komst van een nieuwe technische man gaan wij ervoor zorgdragen dat de club klaar is voor de aanstaande transferwindow en het team in overleg met de technische staf versterken voor de tweede helft van de competitie.‘’