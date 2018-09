Frenkie de Jong debuteert met assist in Oranje: 'Ik moet nog even wennen'

In de zestigste minuut stuurde de Ajacied Memphis Depay diep, die de bal achter doelman Gallese tegen de touwen trapte. ,,Ik speel om de week in de Johan Cruijff Arena'', aldus de middenvelder na afloop. ,,Dat maakt het wel makkelijker. Maar dit was pas mijn eerste helft bij Oranje. Ik moet nog even wennen.''



De Jong, die werd opgeleid bij Willem II en in 2015 naar Amsterdam verhuisde, brak vorig seizoen als inschuivende verdediger door in de hoofdmacht van Ajax. Dit seizoen speelt de sierlijke voetballer uit Arkel op het middenveld. Met De Jong als een van de uitblinkers plaatste Ajax zich onlangs voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Het leverde hem zijn eerste uitverkiezing voor Oranje op.



Bondscoach Ronald Koeman zag dat De Jong op de trainingen al snel aanhaakte. ,,Frenkie is een geweldige voetballer met een groot inzicht. Die indruk kreeg ik bij Ajax al van hem en nu ook hier bij het Nederlands elftal, wat toch weer een hoger niveau is. Hij houdt zich heel goed staande. Zijn ontwikkeling gaat heel hard. We zijn gezegend met zulke talenten.''