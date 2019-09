Frenkie de Jong scoort voor het eerst in Oranje: ‘Zat er al even op te wachten’

Met zijn eerste treffer ooit voor het Nederlands elftal gaf Frenkie de Jong het startsein voor een prachtige uitzege op Duitsland (2-4). ,,Ik zat er al even op te wachten”, zei hij over zijn 1-1. ,,Maar dit was een mooie. Ik kon de bal heerlijk aannemen. Daarna was het makkelijk scoren.”

De Jong vond de zege van Oranje dik en dik verdiend, zo zei hij. ,,Want wij hebben voor de winst gespeeld. In de eerste helft hadden we moeite om kansen te creëren. Dat lukte in de tweede helft beter. We kregen steeds meer het gevoel dat we konden winnen.”

Even leken de Duitsers nog terug te komen, nadat de scheidsrechter een ongelukkige handsbal van Matthijs de Ligt wel heel zwaar bestrafte. ,,Dat was geen penalty, Matthijs zag de bal niet en de bal kon er ook niet in, daar op achterlijn”, zei De Jong over de 2-2. ,,Of ik het erg vond voor De Ligt omdat hij vorige week ook al ongelukkig speelde voor Juventus? Nee, helemaal niet. Hij kon hier niets aan doen. Hij speelde een sterke wedstrijd", aldus De Jong, die nog geel kreeg voor protesteren. ,,Ik bleef ook maar doorgaan, ik moest mijn frustratie kwijt.”

,,We moesten winnen om de regie in de poule te krijgen”, zei De Jong. “Dat is gelukt want ons onderlinge resultaat is nu beter dan Duitsland. We moeten maandag van Estland winnen en dan moeten we het EK van volgend jaar niet meer in gevaar laten komen.”