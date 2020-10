Frenkie de Jong: ‘Wij zijn nog niet het beste land in Europa’

Over de doelman van morgen wilde De Boer niets kwijt. Hij gaf wel aan dat keeper Jasper Cillessen het op het trainingsveld uitstekend deed. Ook over de vervanger van de geschorste Memphis zei hij niets. ,,Ik ga nog geen opstelling geven. Dat doe ik eerst aan mijn spelers. Maar dat hij een belangrijke gegadigde is op die positie, lijkt me duidelijk”, zei De Boer zaterdag in Sarajevo.



De persconferentie moest wegens alle coronaperikelen een keer online. Of De Boer dat wel eens lekker vond, de pers op afstand, was de vraag. ,,Soms is dat inderdaad niet zo erg’’, lachte de bondscoach. ,,Maar ik zie toch liever de gezichten. Ik hoop dat het snel weer allemaal op de gewone manier kan. Deze week hebben we dertig minuten tactisch kunnen trainen. Dan denk je als trainer vaak na over allerlei scenario’s die zich kunnen gaan afspelen. Dat doe je op het veld, maar ook in bed. Eigenlijk voortdurend. We hebben geleerd van de wedstrijd tegen Mexico. Nu spelen we meer in een vaste formatie met jongens die vaak met elkaar hebben gespeeld. Ik heb er vertrouwen in.’’