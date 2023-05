Frimpong bedankt voor EK met Jong Oranje; Brobbey, Dallinga, Hartman en Gravenberch wel mee naar Georgië

De selectie van Jong Oranje voor het EK van deze zomer in Roemenië en Georgië is bekend. Brian Brobbey (spits van Ajax) en Bart Verbruggen (doelman van Anderlecht) zaten niet bij de voorlopige selectie van Jong Oranje, maar komen over van het grote Oranje waar ze niet in de definitieve selectie zaten voor de Final Four van de Nations League.

De overige 21 spelers stonden wel al op de voorlopige lijst van Jong Oranje-coach Erwin van de Looi. Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker, de wingbacks van Bayer Leverkusen, zijn de opvallende afwezigen in de EK-selectie. Bakker had zich in eerste instantie afgemeld om zich te richten op de voorbereiding bij zijn club. Hij is hier later op teruggekomen, maar toen heeft de trainer andere keuzes gemaakt op zijn positie.



Enkele andere afvallers zijn Jay Gorter (Aberdeen), Bjorn Meijer (Club Brugge), Dirk Proper (NEC) en Sydney van Hooijdonk (SC Heerenveen). De afwezigheid van laatstgenoemde is ook opvallend te noemen. De 23-jarige spits uit Breda scoorde dit seizoen 19 keer in 37 duels voor Heerenveen, waarvan 16 in de eredivisie. In de laatste drie duels kwam hij niet meer tot scoren, maar daarvoor zette hij een knappe reeks neer van tien treffers in acht optredens.

Jong Oranje begint op zondag 11 juni aan de voorbereiding op het EK. De eerste EK-wedstrijd tegen België staat voor woensdag 21 juni om 18.00 uur op het programma.

,,Het EK staat voor de deur en we kijken hier als Jong Oranje erg naar uit", zegt coach Erwin van de Looi. ,,De meest opvallende afwezige in onze selectie is Jeremie Frimpong. Hij koos ervoor om zich, nadat hij niet geselecteerd was voor het Nederlands elftal, niet beschikbaar te stellen voor Jong Oranje. Voor ons is dit natuurlijk erg jammer, maar ik denk ook zonder Frimpong een prima selectie over te houden voor het EK.’’

Het is de tweede keer op rij dat Jong Oranje meedoet aan het EK. Op de vorige editie in 2021, die vanwege de uitbraak van het coronavirus over twee periodes werd gespeeld, haalde de ploeg de halve finales, waarin Duitsland te sterk was. Op het EK zijn tickets voor de Olympische Spelen van Parijs te verdienen.

EK-selectie Jong Oranje

Keepers: Jasper Schendelaar (PEC Zwolle), Bart Verbruggen (Anderlecht), Kjell Scherpen (Vitesse)



Verdedigers: Milan van Ewijk (SC Heerenveen), Devyne Rensch (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Sepp van den Berg (Schalke 04), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Ian Maatsen (Burnley)



Middenvelders: Kenneth Taylor (Ajax), Sven Mijnans (AZ), Wouter Burger (FC Basel), Ryan Gravenberch (Bayern München), Quinten Timber (Feyenoord), Ludotiv Reis (HSV), Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerp FC)



Aanvallers: Thijs Dallinga (Toulouse FC), Brian Brobbey (Ajax), Joshua Zirkzee (Bologna), Crysencio Summerville (Leeds United), Elayis Tavsan (NEC), Million Manhoef (Vitesse)

Jong Oranje reist op maandag 12 juni af naar Oostenrijk. Hier belegt het team een trainingskamp in voorbereiding op het EK. Op woensdag 14 juni speelt Jong Oranje nog een laatste oefenwedstrijd tegen het Olympisch elftal van Japan. Deze wedstrijd wordt om 14.30 uur gespeeld in de ERGO Arena in het Oostenrijkse Wiener Neustadt.

Wedstrijdprogramma op het EK

Woensdag 21 juni; België – Nederland; 18.00 uur; Mikheil Meskhi Stadium, Tbilisi, Georgië

Zaterdag 24 juni; Portugal – Nederland; 18.00 uur; Mikheil Meskhi Stadium, Tbilisi, Georgië

Dinsdag 27 juni; Nederland – Georgië; 18.00 uur, Boris Paichadze, Tbilisi, Georgië

