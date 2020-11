Fris RKC laat eredivisiekelder achter zich door winst bij FC Twente

Door Dennis van Bergen



Of RKC zich uiteindelijk zal veilig spelen valt nog te bezien. Maar in tenminste één aspect hebben de Brabanders een voorsprong op veel andere ploegen in de kelder van de eredivisie: het frisse voetbal. Dat bleek ook vrijdagavond in Enschede, waar het elftal van Fred Grim met name in de eerste helft indruk maakte en uiteindelijk verrassend met 0-2 won bij FC Twente.



Vermaak. Plezier. Voetballen met een positieve spelopvatting. Het zijn ingrediënten waarmee RKC sinds de competitiestart geregeld lof, maar weinig punten oogstte. Welgeteld één overwinning behaalden de Waalwijkers, die afgelopen seizoen dankzij hulp van Moeder Natuur aan degradatie naar de eerste divisie ontsnapten.



In dat opzicht was de overwinning in de Grolsch Veste er een die vertrouwen zal wekken bij Grim. Zijn elftal beloonde een prima optreden nu eindelijk eens met drie verdiende punten. Mede met dank aan het onmachtige FC Twente, dat via onder anderen spits Halil Dervisoglu geen raad wist met de spaarzame kansen.