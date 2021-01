Gaat Ajax in een zetel naar Super Februari?

Petrovic wil schokef­fect bij Willem II: ‘Wat er tot nu toe is geprobeerd, heeft niet geholpen’

30 januari Zeljko Petrovic (55) was vrijdagochtend eerst nog aanwezig bij de dagelijkse meeting van de technische staf van Feyenoord voordat hij naar Tilburg reed om daar met zijn nieuwe job te beginnen. ,,Van een aantal spelers heb ik afscheid kunnen nemen, jammer genoeg niet van allemaal omdat ik om 10.00 uur bij Willem II moest zijn. Op de parkeerplaats heb ik nog wel even gewacht tot Leroy Fer aankwam. Die moest ik nog even zien.”