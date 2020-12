Gaat amateurvoetbal het seizoen nog afmaken? KNVB houdt twee opties over, maar moet afwachten

FC Emmen knikkert FC Groningen uit de beker na giganti­sche ketser Padt

23:02 FC Groningen (dat de afgelopen drie duels in de eredivisie geen steek liet vallen en daarin bovendien maar één doelpunt tegen kreeg) is uitgeschakeld in het toernooi om de TOTO KNVB-beker. FC Emmen won dankzij een comeback met 2-1, Anco Jansen was na een enorme flater van keeper Sergio Padt de matchwinner.